Сыну Кадырова вручили высшую награду Чечни

Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высшую награду республики — орден Кадырова, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

Он поздравил Адама Кадырова с вручением ему высшей награды Чечни и отметил, что это «заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу».

Дудаев назвал Адама Кадырова истинным патриотом родины, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

Ранее сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам показал навыки стрельбы перед президентом РФ Владимиром Путиным.