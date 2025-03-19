17 юным гражданам Одинцовского округа вручили их первые паспорта РФ

«Сегодня для каждого из вас день и торжественный, и очень волнительный. Сегодня вы получаете свой самый главный документ в жизни каждого человека. Это паспорт гражданина Российской Федерации. И конечно, паспорт — это не просто документ, это новый этап в жизни, это подтверждение вашего статуса. Ребята, теперь вы полноправные граждане нашей великой страны. Вы становитесь частью действительно многовековой традиции единства, где каждый, несмотря на национальность, несмотря на вероисповедание, важен, и успехи каждого человека — это успехи всей страны. Вместе с паспортом мы сегодня передаем вам и наше доверие, нашу веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны», — подчеркнул Андрей Иванов.

Он пожелал ребятам уверенности в своих силах, и решимости в достижении намеченной перед собой цели.

«Паспорт, как я уже сказал, главный документ, поэтому к нему нужно относиться очень бережно, ни в коем случае не терять! И всегда помнить, что паспорт дает вам не только дополнительные права, которые у вас с сегодняшнего дня появились, но и дополнительные обязательства. Обязательства перед страной, перед семьей, перед обществом. Вы должны отвечать за свои поступки и никогда не забывать, что вы везде представляете Россию», — сказал Иванов.

Вместе с паспортом ребята получили уже ставший традиционным подарок — книгу Николая Карамзина «История Государства Российского». Изучать события, связанные с родной страной, подростки смогут и благодаря «Пушкинской карте», которую они оформят с помощью нового документа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.