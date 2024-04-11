17 дипломов завоевала команда Подмосковья на олимпиаде по химии и экологии

В финале олимпиады по экологии команда Московской области получила 2 диплома победителей и 7 призеров, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. На заключительном этапе по химии 3 школьника стали победителями, а 5 — призерами. Андрей Константинов, учащийся 10 класса физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, получил приглашение на летние сборы для претендентов на участие в 56-й Международной химической олимпиаде.

Строго говоря, это уже 213 дипломов заключительного этапа, которые стали вкладом региональной команды.



В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», - подчеркнул Воробьев.