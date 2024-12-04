16 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Лобне

4 декабря в филиале колледжа «Подмосковье» для будущих выпускников свои вакансии представили 16 предприятий, действующие на территории городского округа Лобня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ярмарке вакансий приняли участие такие крупные работодатели, как «Международный аэропорт Шереметьево», ОМВД России по городскому округу Лобня, пекарня «Пастричи», «Аэроэкспресс», «Металлпрофиль», «ТЭК-10» и другие.

В течение четырех часов представители учреждений рассказывали студентам о вакансиях и условиях работы.

Руководство колледжа организовало встречу представителей профессий и студентов, чтобы будущие выпускники могли познакомиться со свободными вакансиями и условиями работы на предприятиях округа.

Также работодатели регулярно проводят для студентов и учеников старших классов городских школ экскурсии в предприятиях.

Мероприятие проводилось, в том числе, в целях снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.