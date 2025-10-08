16 «народных троп» обустроили в Егорьевске в этом году

16 новых пешеходных тротуаров появились в Егорьевске по программе «Народные тропы» в этом году. Инициативу в 2021 году предложил губернатор региона Андрей Воробьев. Новые дорожки появились в самых востребованных местах, которые ежедневно используют жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Народные тропы благоустроили во 2-м микрорайоне у детского сада № 9, домов № 38 и № 27, в 3-м микрорайоне у домов № 7, 13, 15 и 23, между улицами Владимирской и Советской, а также на улице Советской у домов № 185 и № 29, на улице Совхозной у дома № 1 и улице Огородной у дома № 10. Появились новые дорожки и на селе — в Саввино, Шувое и Рязановском.

«Список объектов формируется ежегодно. В первую очередь учитываются обращения жителей. В 2025 году в адресный перечень вошли адреса, где наблюдается высокая проходимость или потребность в обустройстве наиболее часто упоминалась в обращениях граждан», — отметил глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.