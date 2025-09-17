155 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 8 по 12 сентября В Подмосковье на торги выставлено 155 объектов, из которых 79 земельных участков в аренду, 66 земельных участков — на продажу, 4 нежилых помещения — в аренду, 2 нежилых помещения — на продажу и 1 лот — на продажу земельного участка со зданием, 2 лота — на заключение договора недропользования и 1 лот — на заключение договора водопользования. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома.

Так, в муниципальном округе Егорьевск продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в п. Шувое. Начальная цена — 539 018,48 руб. Также в с. Саввино на торгах сдается в аренду на 20 лет земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток.

В Богородском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 30 соток, расположенный в г. Ногинск. Срок аренды 13 лет и 2 месяца. Начальная цена ежегодной аренды — 717 228 руб./год.

В Талдомском городском округе в д. Андрейково сдается в аренду земельный участок площадью 12,6 соток. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 22 704.57 руб./год. Также в Талдомском городском округе проходят торги по продаже земельного участка площадью 15 соток.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канал е Комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.