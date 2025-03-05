15-й Российский форум по управлению интернетом пройдет 7 апреля в Москве

15-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2025), центральная платформа для дискуссий об актуальных проблемах, связанных с регулированием и развитием Сети, состоится 7 апреля в пространстве «Согласие Hall» в Москве.

Организованный Координационным центром доменов .RU/.РФ совместно совместно с Центром глобальной ИТ-кооперации форум соберет ведущих интернет-специалистов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций, чтобы обсудить вопросы, касающиеся регулирования Сети.

В рамках RIGF 2025 участники и спикеры рассмотрят вопросы цифровой безопасности Рунета, проблемы обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве, развитие спутникового интернета, методы борьбы с распространением ложной информации в цифровой среде, а также перспективы международного сотрудничества в новых реалиях. Отдельный акцент будет сделан на реализации Глобального цифрового договора и перспективах международного взаимодействия в области цифровых технологий.

Важная роль на форуме отведена молодежной повестке. В преддверии RIGF 2025 пройдет специальный курс для молодых людей, где они смогут обсудить ключевые темы форума и сформулировать молодежные тезисы, отражающие их видение развития интернета.

Кроме того, на RIGF 2025 отметят 15-летие кириллического домена .РФ и вручат награду Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»).

По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, Российский форум по управлению интернетом всегда был и остается ключевой площадкой для диалога, а также местом, где формируются важнейшие решения, определяющие траекторию развития Сети. Он отметил, что в этом году участники обсудят основные вызовы, стоящие перед интернет-индустрией, и выработают принципы, механизмы и подходы, способствующие развитию Рунета и защите его пользователей.

RIGF 2025 пройдет в гибридном формате, сочетая очное и онлайн-участие. Участие в форуме бесплатное, регистрация уже началась.