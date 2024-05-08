14 тыс школьников Ленинского округа стали победителями и призерами олимпиад

Почти 43,4 тыс. учеников школ Ленинского городского округа приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников в текущем учебном году. Порядка 14 тыс. из них стали победителями и призерами школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов олимпиады, сообщила пресс-служба администрации округа.

«С каждым годом все больше обучающихся нашего округа принимают участие в олимпиадном движении. Самый массовый этап — школьный. Он проходит непосредственно в образовательных организациях или в онлайн-формате. В 2023/24 учебном году попробовать свои силы в выполнении олимпиадных заданий решили свыше 43 тысяч детей с 4 по 11 класс, из них 2871 человек стали победителями и более 11 тысяч — призерами», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В следующем — муниципальном — этапе, который проходил в конце 2023 года, приняли участие 7795 школьников с 6 по 11 класс. Свыше тысячи — победили или заняли призовые места. На региональный этап по проходным баллам было отобрано порядка 350 обучающихся Ленинского округа, уточнили в пресс-службе. В результате 100 школьников стали призерами и 6 — победителями регионального этапа.

«В заключительном этапе участвовали двое ребят из нашего округа, и оба молодых человека взяли призовые места: Даниил Горчилин из Володарской школы стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по географии. Его подготовила учитель Любовь Валерьевна Лебедева. А Герман Ковалев из Видновской школы № 7 при поддержке своего педагога Евгении Алексеевны Клейкиной стал призером олимпиады по технологии. Поздравляю ребят с такими высокими результатами и желаю новых побед», — отметил Каторов.

В этом году олимпиада проводилась по 24 предметам. Наиболее популярными по числу участников стали обществознание, право и литература.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.