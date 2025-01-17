14 юных жителей Чехова получили паспорта в торжественной обстановке

В торжественной обстановке глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин вручил первые в этом году паспорта юным жителям округа. В соответствии с традицией, вместе с паспортами в этот день 14 юношей и девушек также получили экземпляры Конституции Российской Федерации и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Первый документ — это только начало большой жизни. Впереди ребят ждет аттестат школы, водительское удостоверение, нелегкий этап выбора будущей профессии и получение диплома. Среди молодых людей — активисты, спортсмены, кадеты, отличники учебы. Разделить радость с ребятами пришли их родные и близкие», — отметил глава округа.

Свой первый паспорт получили Анна Соколова, Игорь Слынько, Арина Пешеходько, Дарья Кулагина, Михаил Чмирев, Софья Трещева, Софья Семикина, Виктория Сергеева, Вероника Плахотняя, Анна Графская, Семен Абрамов, Анна Ряховская, Михаил Пиканов, Сергей Гаврилюк.

Михаил Собакин поздравил юных жителей округа с этим важным событием в их жизни и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России, стремиться к новым знаниям и прилагать усилия для благополучия и процветания нашей Родины и муниципального округа Чехов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.