13 новых участников присоединились к Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе

В мероприятии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, начальник Военной Академии РВСН имени Петра Великого, генерал — лейтенант Игорь Афонин, командир Дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, генерал-майор Дмитрий Кузнецов, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Московской области Сергей Чиркин, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Глава Балашихи Сергей Юров вручил родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, государственные награды — Ордена мужества.

«Рядом с нами те, кто действительно не на словах, а на деле защищает наше будущее и независимость ценой своей жизни. Их имена навсегда остались в наших сердцах и в истории нашего города. Сегодня вокруг военнослужащих объединилась вся страна, объединился и наш город — промышленность и, конечно, волонтеры. Огромное количество наших жителей собирает гуманитарную помощь бойцам. Хочется поблагодарить всех наших жителей за такую гражданскую позицию. Только вместе мы победим», — сказал Сергей Юров.

Герой России, участник специальной военной операции и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев вручил удостоверения 13 новым членам Ассоциации.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Ее главная цель — оказание комплексной поддержки ветеранам СВО и их семьям, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в СВО. Для этого необходимо написать заявление по адресу: г. о. Балашиха, Московский проезд, 13 (понедельник — пятница с 9:00 до 18:00).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.