1200 м городского коллектора капитально отремонтировали в Солнечногорске

Первый этап капитального ремонта городского коллектора в Солнечногорске подходит к завершению. Подрядчик заменил порядка 1200 метров аварийного трубопровода вдоль Екатерининского канала и проводит благоустройство. Это улучшило качество коммунальной услуги по водоотведению для более 60 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При прокладке труб использовали метод микротоннелирования. Специалисты заменили трубы на гофрированные диаметром от 1000 до 1200 мм, в железобетонном футляре для защиты от механического воздействия, смонтировали смотровые колодцы. На время работ канализация была организована по временной трассе.

«Подрядная организация заканчивает благоустройство: осталось положить второй слой асфальта в районе проходной Солнечногорского механического завода № 10 и в районе озера Сенеж. Я думаю, что до конца недели данные работы завершат», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Капитальный ремонт проходил по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Он решил проблему попадания сточных вод в подвалы домов по улицам Набережной, Красной и Рабочей, а также в частично Екатерининский канал.

В настоящее время стартовал второй этап ремонта городского коллектора по аварийно-восстановительному контакту. Рабочие монтируют временный байпас — готовят основание и прокладывают 630 метров стального трубопровода от точки врезки отремонтированного участка коллектора до главной насосной станции. На месте задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Работы планируют завершить в течение месяца. Они помогут предотвратить излив стоков на данном участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.