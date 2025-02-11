11 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день женщин и девочек в науке, Всемирный день больного и Международный день безопасного Интернета. А еще можно почитать книжку вечером в честь Дня волшебных сказок на ночь.

Международный день безопасного Интернета

Эта дата отмечается во второй день второй недели второго месяца года. Признавая большую роль Сети в развитии человечества, инициаторы праздника постарались обратить внимание общественности на безопасность интернета.

В рамках празднования в мире проводят круглые столы, семинары, вебинары, конференции по данной теме, презентации новых программ, которые обеспечивают безопасность Сети.

Понятие «интернет-безопасность» входит в более широкие, такие как «кибербезопасность» и «компьютерная безопасность», и включает безопасность браузера и Сети, а также правильное поведение в Сети.

Международный день женщин и девочек в науке

Этот праздник направлен на привлечение внимание в к проблеме небольшого присутствия женщин в науке. Мировое сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин.

За последние 15 лет в мире отмечаются значительные успехи в данной сфере, но до сих пор женщины и девочки сталкиваются с ограничениями. Так, есть дисбаланс по половому или гендерному признаку при получении степени бакалавра, магистра и доктора.

Всемирный день больного

Этот день направлен на поддержку людей, попавших в категорию больных. Он учрежден в 1992 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II.

Дата была выбрана неслучайно. 11 февраля католики отмечают День больного. Считается, что именно в этот день в местечке Лурд (Франция) много веков назад произошло явление Богоматери, которая исцелила страждущих и стала символом спасительницы больных.

День волшебных сказок на ночь

Этот праздник не зря называют одним из самых мистических и добрых. Мир сказок близок как взрослым, так и детям. Читатели могут познакомиться с интересными сюжетными линиями и необычными героями.

Праздник помогает малышам познать окружающий мир, увидеть разницу между добром и злом.

В основном в сказках действуют несуществующие события и герои. Однако именно благодаря таким произведениям дети впервые знают о взаимоотношениях людей и с окружающим миром.

Сказки рассказывают малышам, как быть честным, добрым, отзывчивым и щедрым. Помимо этого, открывается темная сторона людей с такими качествами, как злость, ненависть, ложь и корысть.

Запатентован первый пароход

Первым идею применения энергии пара выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в XVII веке.

А американец Роберт Фултон построил «Клермонт» — первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения.

11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», также известный под названием «Демологос».

Первый российский пароход «Елизавета» был построен в 1815 году владельцем механико-литейного завода в Петербурге Карлом Бердом. После успешных испытаний на Неве он стал курсировать между Петербургом и Кронштадтом.

День рождения писателя Виталия Бианки

Виталий Бианки родился в 1894 году в Петербурге. Необычная фамилия досталась ему от предков-итальянцев. Отец будущего писателя был орнитологом и работал в Зоологическом музее РАН. А в квартире Бианки расположился небольшой зоопарк.

Бианки закончил факультет естественных наук в университете, а потом занимался в Институте истории искусств. Первый рассказ писателя «Путешествие красноголового воробья» был опубликован в журнале «Воробей», а в 1923 году вышла его первая книжка.

Книги Бианки раскрывают мир природы и учат проникать в ее тайны. Язык у его произведений легкий и красочный, обращен непосредственно к воображению ребенка. Бианки написал свыше 300 рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил 120 книг.

Именины

Сегодня именины отмечают Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.