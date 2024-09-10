10 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

10 сентября отмечают День предотвращения самоубийств, День разноцветных букетов, День Анны и Саввы Скирдников. Также в эту дату годовщина открытия уникальности ДНК.

День предотвращения самоубийств

Дату учредили по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Ее отмечают каждый год 10 сентября. В этот День напоминают людям о том, как важно ценить свою жизнь.

По информации ВОЗ, каждый год из жизни самостоятельно уходят примерно 2 млн жителей Земли. С таким явлением сталкиваются как бедные, так и богатые государства. В эту дату принято организовывать мероприятия, которые укрепят чувства ответственности людей за жизни других.

Анна и Савва Скирдники

Еще 10 сентября — День памяти Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы. Женщина жила в Иерусалиме. Она видела Христа еще младенцем в храме.

Савва жил в XV веке. Сначала он принял постриг в Афоне. Затем поехал в Псков и жил в Крыпецкой пустыне. Там мужчина постоянно молился и пытался помочь другим людям.

Во времена Руси Савву и Анну именовали Скирдниками. Именно к 10 сентября переставали вести жатву хлебов. Также с полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. В честь этой даты проводили увеселительные мероприятия для людей.

День разноцветных букетов

В эту дату хорошей традицией считается подарить близкому человеку небольшой букет. Он может состоять из разных осенних цветов. Подойдут хризантемы и астры, другие растения. Стоит присмотреться к ягодам, травам и полевым цветам.

На Древнем Востоке использовался язык цветов Селам. Согласно ему, у каждого растения был смысл. Через время его начали забывать, но сейчас, благодаря этому празднику, язык снова начала возрождаться.

В некоторых городах 10 сентября на праздник проводят выставки цветов для народа. В магазинах делают скидки покупателям.

Годовщина открытия уникальности ДНК

10 сентября 1984 года генетик из Великобритании Алек Джеффриз выяснил, что у всех людей своя неповторимая ДНК. Она такая же уникальная, как и отпечатки пальцев. Такое открытие Джеффриз сделал, когда внимательно рассматривал ДНК на рентгене и увидел, что они отличаются. Дезоксирибонуклеиновая кислота получила название «генетические отпечатки».

Благодаря им можно определить родство между людьми. Также «генетические отпечатки» помогают и в юриспруденции. С помощью них можно доказать причастность человека к преступлению или, наоборот, его невиновность.

Именины

В этот день именины у Дениса, Макара, Александра, Анны, Вениамина, Сусанны, Павла, Лукьяна, Моисея, Алексея, Георгия, Илариона, Дениса, Захара, Николая.