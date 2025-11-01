1 ноября в России отмечают Всемирный день мужчин

В России представителей сильного пола поздравляют не только с 23 февраля, Днем защитника Отечества. Есть и другой неофициальный праздник в их честь — Всемирный день мужчин. Его отмечают с 2000 года.

Дата посвящена мужчинам. В этот день девушкам напоминают, как представители сильного пола положительно влияют на общество и семью. Важно не забывать, что мужчины должны уметь защищать не только родину, но и своих близких — супругу, родителей и детей. В этот день мужчинам принято уделять внимание.

Девушки готовят своим возлюбленным праздничный ужин. Также можно отправиться на романтическое свидание. Еще принято дарить мужчинам подарки.

У этого неофициального праздника есть альтернатива — Международный мужской день. Его отмечают каждый год 19 ноября.

В первый раз Международный мужской день отпраздновали в Республике Тринидад и Тобаго. Затем дату начали отмечать в государствах Карибского бассейна, Северной Америке, Европе, Азии, Австралии и ООН. В 2025 году Международный мужской день празднуют в более, чем 60 государствах мира.

