1 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Всемирный день борьбы со СПИДом и Всемирный день Антарктиды, а профессиональный праздник — у математиков, сетевиков и хоккеистов.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Новую тяжелую неизлечимую болезнь — синдром приобретенного иммунодефицита — зарегистрировали 5 июня 1981 года. СПИД развивается у человека после инфицирования ВИЧ. При своевременном обращении к врачу наступление стадии СПИДа можно предотвратить или значительно отсрочить.

Всемирный день борьбы со СПИДом в первый раз отметили 1 декабря 1988 года. Символом этой борьбы стала красная ленточка. День призван повышать информированность населения о болезни с помощью просветительских акций, также проводятся мероприятия, во время которых можно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Всероссийский день хоккея

Хоккей — один из самых популярных и любимых видов спорта в России. Отечественные спортсмены по праву считаются одними из сильнейших хоккеистов в мире, а власти активно поддерживают данное направление.

Впервые праздник в честь хоккея отметили в РФ в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. В этот день ледовые площадки по всей стране принимают хоккейные матчи, чтобы порадовать болельщиков и увлечь игрой молодежь.

Всемирный день Антарктиды

Он отмечается в день подписания Международного договора об Антарктиде в 1959 году, который закрепляет использование материка исключительно в мирных целях. Сейчас на Антарктиде находятся научно-исследовательские станции, некоторые из них работает сезонно из-за короткого полярного лета.

Материк был открыт в 1820 году русскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном. Сегодня его посещают не только ученые. Например, в 2008 году Антарктиду посетил Дед Мороз из московской резиденции в Кузьминках.

День математика в России

Дата праздника приурочена к дню рождения всемирно известного русского ученого, выдающегося математика, одного из первооткрывателей неевклидовой геометрии Николая Лобачевского. Его труды легли в основу многих открытий математической школы в стране.

Этот день появился для популяризации математики среди людей, развития интереса российских школьников к данной области науки, выявления талантливых математиков среди подрастающего поколения и повышения статуса педагогов и исследователей.

Математика — точная наука, которая сначала исследовала количественные отношения и пространственные формы, но сейчас это понятие включает широкую область знаний, в том числе несколько основных дисциплин — алгебру, геометрию, теорию чисел, математическую логику и теорию множеств, исчисление и анализ, статистику и теорию вероятностей, вычислительную математику.

День невролога

В первый день зимы неврологи отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден официально.

Это день, когда специалисты, изучающие и лечащие заболевания нервной системы, делятся друг с другом передовым опытом и устраивают научные встречи, а также награждают лучших.

День сетевика в России

Отмечается в первое воскресенье декабря. Это профессиональный праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) маркетинга и бизнеса прямых продаж. Как одна из составляющих новой экономики, сетевой маркетинг появился в стране в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века.

Всего в РФ насчитывается свыше 3,5 млн участников сетевого маркетинга, еще около 2 млн человек — в других странах постсоветского пространства.

День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп

Ежегодно 1 декабря отмечается день воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Сражение произошло в 1853 году и стало одним из крупнейших во время Крымской войны.

Два флота сошлись в битве, которая продолжалась 4,5 часа. Турецкая сторона понесла колоссальные потери, а русская эскадра не потеряла ни одного судна. Это сражение вошло в историю как один из примеров героизма русских моряков и флотоводческого мастерства адмирала Нахимова.

Вышел первый номер журнала Playboy

71 год назад — 1 декабря 1953 года — в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy. На обложке красовалась секс-символ всех времен, актриса Мэрилин Монро.

Первый номер вышел тиражом 70 тыс. экземпляров. Основатель издания Хью Хефнер сомневался, выпускать второй номер журнала или нет. Но между тем ¾ тиража раскупили за неделю. А к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более 1 млн экземпляров.

Успех нового журнала стал очевиден. Он очень отличался от печатной продукции для мужчин, которая тогда выходила в Америке. В основном они были посвящены спорту, яхтам, пикникам.

День рождения маршала Жукова

Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии, в крестьянской семье. После трех классов церковно-приходской школы в 1907 году он стал учеником в скорняжной мастерской в Москве и также закончил двухлетние курсы городского училища. В 1915 году его призвали в кавалерию царской армии и после окончания унтер-офицерской школы отправлен на фронт Первой мировой войны. За проявленные заслуги Жукова наградили Георгиевским крестом IV и III степени. После роспуска эскадрона в декабре 1917 года он вернулся в деревню.

Осенью 1918 года Жуков добровольно вступил в ряды Красной Армии, и, окончив курсы красных командиров, участвовал в Гражданской войне. Еще он окончил Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава конницы и курсы усовершенствования высшего начсостава. В 1930-х годах он занимал различные командные должности, участвовал в организации командно-штабных игр, полевых учений и сборов и т. д.

В 1939 году, командуя особым корпусом, а затем армейской группой войск, он успешно руководил разгромом японских войск на реке Халхин-Гол (МНР). Тогда Жукову было присвоено воинское звание «генерал армии». В 1940 году он получил назначение на должность командующего Киевским военным округом, а после ряда удачных маневров, стал начальником Генерального штаба и заместителем наркома обороны СССР.

Легендарный военачальник остался в памяти поколений как волевой человек, который наносил сокрушительные поражения противнику во время Великой Отечественной войны.

На Манежной площади с 1995 года находится памятник маршалу Жукову.

Именины

Именины в этот день отмечают Николай, Платон и Роман.