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Жителям Подмосковья рассказали о том, что такое залог недвижимости

Залог на квартиру — это один из временных видов ограничения недвижимости. Банк выдает кредит под залог приобретаемой квартиры, чтобы обезопасить себя от убытков. Именно она становится гарантией возврата денежных средств. Специалисты Минжилполитики региона рассказали, что необходимо знать покупателю о залоге недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.

Как узнать, в залоге ли ваша недвижимость?

Сведения о залоговых квартирах отражаются в выписке из ЕГРН. Получить выписку можно через МФЦ, Госуслуги или сайт Росреестра.

Что происходит с залоговой недвижимостью?

Если заемщик не соблюдает условия кредитного договора и все досудебные методы решения не работают, то банк может подать судебный иск о взыскании задолженности и выставить квартиру на торги.

После суда банк, чаще всего, получает право на продажу квартиры с аукциона. Полученная сумма денег направляется на погашение долга, и оставшаяся часть средств возвращается заемщику.

Может ли заемщик выкупить у банка свою квартиру?

Да, он имеет право подать заявление в суд и признать соответствующий договор недействительным.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.