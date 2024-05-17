Жителям Подмосковья рассказали, как согласовать границы смежных участков

сегодня в 19:50

Когда участок, принадлежащий гражданам, организациям или индивидуальным предпринимателям, граничит с государственной землей, нужно проводить межевание и документально фиксировать его расположение. Это можно сделать онлайн через региональный портал госуслуг. Жителям Подмосковья рассказали, какие документы понадобятся и сколько времени занимает данная процедура. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Услугой необходимо воспользоваться, если земельный участок заявителя является смежным с земельным участком, находящимся в собственности Московской области, а также не предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование или юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование).

Как определяются границы

Границы земельного участка при согласовании их местоположения определяются:

из данных, имеющихся в документе, подтверждающем право на земельный участок;

из сведений, содержащихся в техническом паспорте, договоре, свидетельстве.

Если по каким-то причинам такой бумаги нет, тогда руководствуются сведениями из технического паспорта, договоров, свидетельств, — любых документов, появившихся в результате оформления участка в правовом поле. При отсутствии всех документов границами земли признаются те, что существуют на местности 15 и более лет.

Кто может обратиться за услугой

физические лица;

юридические лица;

индивидуальные предприниматели;

лица, действующие в интересах заявителя на основании документа, подтверждающего его полномочия;

Как можно узнать о готовности решения

Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления услуги следующими способами:

через личный кабинет на РПГУ;

по электронной почте.

Кроме того, заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»

Как можно получить результат предоставления услуги

Результат предоставления услуги может быть получен следующими способами:

в личном кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Минимущества

в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.

Какой срок предоставления услуги

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 7 рабочих дней с даты регистрации запроса о предоставлении услуги.

Какие документы необходимы для получения услуги

Запрос о предоставлении государственной услуги;

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя)

Доверенность, в случае, если за предоставление услуги обращается представитель заявителя

Акт согласования местоположения границ земельного участка в составе межевого плана

Ведомость координат характерных точек границ земельных участков• Документ, содержащий сведения о границах земельного участка, право на который возникло до 30.01.1998 года (при наличии).

Услуга предоставляется бесплатно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.