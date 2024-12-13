Жителям Подмосковья посоветовали проверять собственника при покупке «вторички»

Жители Подмосковья приобретают жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Министерство жилищной политики Московской области рассказывает о способах проверки вторичного жилья перед покупкой. В первую очередь важно проверить собственника, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы обезопасить себя от признания сделки по покупке квартиры недействительной, нужно проверить ее юридическую чистоту. Рекомендуется запросить у продавца выписку из ЕГРН и справку о регистрации.

Также можно запросить нотариальную доверенность. В документе обязательно должны быть указаны: адрес жилья, паспортные данные собственника и человека, который непосредственно встречается с потенциальным покупателем.

В свидетельстве о праве собственности должно быть указано, на каком основании собственность была получена — по договору купли продажи; в результате приватизации, дарения или в наследство.

Необходимо запросить у продавца справку о регистрации по форме 9 или справку о составе семьи, которые входят в единый жилищный документ. Получить их может собственник или любой зарегистрированный на данной жилплощади в МФЦ. Если квартира была приобретена в браке и считается совместно нажитым имуществом, ее нельзя продать без нотариально заверенного разрешения супруга.

Еще один вариант — запросить информацию в МВД. С помощью онлайн-сервиса МВД РФ можно убедиться, что паспорт действителен и данные совпадают с теми, что указаны в выписке ЕГРН и документах на квартиру.

В том случае, если квартира покупалась на ипотечный кредит, стоит попросить у продавца справку из банка, выдавшего его, с подтверждением, что заемщик исполнил все свои обязательства.

Перед покупкой квартиры необходимо изучить кадастровый паспорт — в нем содержатся актуальные сведения по объекту недвижимости, которые нужно знать покупателю до совершения сделки.

Стоит проверить, нет ли у продавца задолженности по коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт. Такие сведения могут содержаться в едином жилищном документе либо в отдельной справке.

При использовании онлайн-сервисов не стоит забывать о базовых правилах безопасности сети. Чтобы не тратить время на самостоятельную проверку квартиры и не нарваться на аферистов, стоит обратиться к специалисту.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.