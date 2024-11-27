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Жителям Подмосковья подсказали, как защитить жилье от нежелательных сделок

Жителям Московской области объяснили, как уберечь свою недвижимость и деньги при заключении сделки купли-продажи или договора аренды, а также что проверять и куда внимательно смотреть. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Запретите любые сделки с жильем без личного участия

Для этого необходимо подать заявление в личном кабинете Росреестра, через МФУ или в офисах кадастровой палаты.

Внесите в ЕГРН адрес электронной почты

Это можно сделать через МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра. Вся информация о действиях с имуществом будет приходить на вашу почту.

Внимательно изучите документы

Продавать недвижимость может только собственник. Попросите предоставить оригинал документов, на основании которых у владельца возникло право собственности.

Изучите выписку ЕГРН: сверьте указанные в выписке ФИО, паспортные данные с информацией в паспорте, а также в документе, по которому продавец приобрел объект.

Зарегистрированы ли права на квартиру у несовершеннолетних детей?

В таком случае продавец должен предоставить разрешение органов опеки и попечительства на продажу. Важно проверить, как часто переходили права на объект недвижимости. Если переходы были частыми, убедитесь в их законности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.