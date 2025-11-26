Жители Нижнего Новгорода и Кстова будут платить «единые» налоги с 2027 года

Власти планируют унифицировать систему местных налогов для жителей Нижнего Новгорода и присоединенного к нему Кстова. Речь идет о налоге на имущество физлиц и земельном налоге, которые будут рассчитываться по-новому с 2027 года. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили представители департамента экономического развития городской администрации.

В 2025 году для недвижимости в Кстовском округе ставка налога составляла 0,2%. В Нижнем Новгороде последние 10 лет применялась дифференцированная ставка от 0,1% до 0,3%, зависящая от стоимости имущества. В дальнейшем налогообложение будет приведено к единому стандарту для всего «большого Нижнего», а также будет разработана и внедрена новая шкала ставок.

Начиная с 2027 года, налог на имущество будет рассчитываться по ставке 0,2% для объектов стоимостью до 50 млн рублей. При этом, согласно нормам Налогового кодекса РФ, сумма налога для нижегородцев будет изменяться не более чем на 10% в год, как и в предыдущие периоды.

«Это ограничение применяется независимо от фактического роста кадастровой стоимости объекта недвижимости или ставки налога. Например, если собственник квартиры в 33,4 кв. м в доме 2023 года постройки в Советском районе Нижнего Новгорода в 2026 году заплатит за свою квартиру 610,5 рубля налога, то в 2027 году, когда будет применяться новая ставка, — сумма изменится только на 61,1 рубля и составит 671,6 рубля», — уточнили в департаменте.

На федеральном уровне установлено 15 категорий граждан, имеющих право на льготы по налогу на имущество. В дополнение к этому местные власти намерены расширить перечень льготных категорий еще на шесть. При этом для жителей Нижнего Новгорода существующие льготы не изменятся, а жители Кстова смогут воспользоваться новыми льготами, в том числе предназначенными для инвалидов III группы, малоимущих граждан и членов семей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Размеры ставок по земельному налогу сохранятся на прежнем уровне. В дополнение к федеральному вычету на 6 соток, предусмотренному для 10 категорий налогоплательщиков, в Нижнем Новгороде продолжит действовать местная льгота в виде освобождения от уплаты налога для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Кроме того, начиная с 2027 года (когда придет срок уплаты земельного налога за 2026 год), кстовчане вместо существовавших ранее местных льгот будут получать адресную помощь по возмещению уплаченного налога через администрацию Кстовского района Нижнего Новгорода.

