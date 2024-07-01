сегодня в 11:55

Жители 83 аварийных квартир в Подольске готовятся к новоселью

На улице Плещеевская в Подольске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершено строительство дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«До конца июля квартиры в новостройке получат 83 семьи — это 193 человека, которые сейчас проживают в аварийных домах на улице Циолковского № 3 и 5, проспекте Ленина дом № 4/2, улице Быковская № 14, Садовая № 3 и улице Народная дом № 19А», — уточняется в сообщении.

Общая расселяемая площадь составит более 3 тысяч квадратных метров.

Переселение из аварийных домов в области ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также в Подольске стартовал новый этап программы переселения, благодаря которому будет расселено более 440 граждан и 8,4 тысячи аварийных «квадратов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе возводят 35 домов для переселенцев из аварийного жилья, из них 31 начали строить в 2023 году.