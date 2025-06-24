Житель Москвы выиграл квартиру в акции «Пятерочки»

Победитель Данил Шевелев работает инженером технической поддержки в IT-компании, воспитывает дочь и считает себя счастливым семьянином. Во время одного из визитов в магазин «у дома» он заметил QR-код на чеке, зарегистрировался на сайте акции и начал регулярно отправлять чеки. Последний из них, загруженный 12 мая — в последний день розыгрыша, — принес мужчине победу. Торжественное вручение ключей от квартиры состоялось в одном из московских магазинов «Пятерочки».

«Честно говоря, я никогда ничего не выигрывал и даже не рассчитывал. Обычно я не беру бумажные чеки, но тогда что-то подтолкнуло — и вот, один из них оказался судьбоносным. Когда мы с женой получили письмо о выигрыше, просто не могли поверить в такую удачу. Это невероятное чувство, спасибо „Пятерочке“ за такой подарок, обязательно будем участвовать в новых розыгрышах», — рассказал Шевелев.

Он признался, что участвовал без особых ожиданий: «Просто подумал — почему бы и нет? Все равно мы часто покупаем продукты. Отправил чек — и ждал». Помимо обычных покупок, он любит заходить в «Пятерочку» за свежей выпечкой и ароматным кофе.

«Мы счастливы, что можем дарить людям такие искренние эмоции — когда обычная покупка неожиданно превращается в начало новой жизненной главы. Каждый день наши магазины становятся частью повседневной жизни миллионов людей, и мы хотим, чтобы эти моменты приносили радость. Квартира — это не просто квадратные метры, это ощущение стабильности, уюта и новых возможностей, поэтому мы осознанно выбрали именно такой главный приз, понимая, насколько сегодня актуален вопрос собственного жилья. Мы видим, с каким энтузиазмом и верой в удачу покупатели участвуют в наших акциях — и такие истории, как у Данила, вдохновляют нас продолжать и делать больше для своих гостей», — отметил исполнительный директор территории «Центр» торговой сети «Пятерочка» Иван Мельников.

Кроме квартиры, участники могли выиграть бытовую и цифровую технику. Для этого нужно было совершить покупку от 700 рублей в магазинах сети в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, а затем зарегистрировать бумажные чеки на сайте kvartira-5ka.ru в период с 8 апреля по 12 мая 2025 года.

Подробные условия акции, правила участия и список победителей доступны на официальном сайте.