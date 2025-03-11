Женская консультация в Котельниках достроена на 97%

Это одноэтажное встроенно-пристроенное здание, общей площадью 968,1 кв. метров и рассчитанное на 100 посещений в смену. Женская консультация располагается на первом этаже, где находятся основные помещения, а также два эвакуационных выхода. Под всем корпусом запроектирован подземный этаж со служебно-бытовыми и техническими помещениями.

В настоящее время застройщик завершает отделку, в подвальном помещении ведутся пусконаладочные работы. Идет дополнительная поставка мебели и оборудования. После завершения этих работ начнется благоустройство территории и организация парковочных мест. Сейчас прорабатывается вопрос расширения парковки, чтобы выделить места для маломобильных граждан.

Строительная готовность объекта — 97%, оснащение завершено на 68%. Ориентировочный срок передачи помещения — май 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.