Земля в Подмосковье подорожала почти на 20% за год

Мир квартир: земля в Подмосковье подорожала почти на 20%

Стоимость участков под дачи и коттеджи в Подмосковье и Новой Москве в среднем за год выросла на 19,9%, или до 596,4 тыс. рублей за одну сотку, сообщает ТАСС .

Эти данные следуют из исследования, проведенного федеральным порталом «Мир квартир». Было рассмотрено 25 областных шоссе. Специалисты отметили, что сотка земли с декабря прошлого года подорожала на всех территориях.

Самый большой рос стоимости наблюдается на Калужском (+59,6%), Боровском (+45,3%), Киевском (+40,2%), Новорязанском (+37,5%) и Егорьевском направлениях (+30,8%).

Несильно подорожала земля на Волоколамском (+1,9%), Новорижском (+3,5%), Ленинградском (+3,6%), Фряновском (+7,4%) и Осташковском направлениях (+7,5%).

Быстрее всего растут в цене участки в Новой Москве, отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Это происходит из-за открытия новых станций метрополитена, в радиусе которых увеличивается стоимость недвижимости, в том числе и земельных участков.

«Сейчас, когда ипотека на квартиры стала фактически недоступна для большинства покупателей, а цены по-прежнему зашкаливают, многие обращаются к загородному рынку, в том числе и с целью сохранения средств», — объяснил Луценко.

По его словам, так как на первичном рынке коттеджей лотов сильно не хватает, а на вторичном очень много устаревшего жилья, то спрос у покупателей перемещается на рынок земельных участков.