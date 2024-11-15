Застройщики выводят объекты на рынок недвижимости, несмотря на турбулентность

Эксперт: в Москве на рынок недвижимости в октябре вывели 450 тыс кв м жилья

Несмотря на турбулентность, застройщики продолжают выводить на рынок новые квадратные метры. По данным аналитиков, в октябре 2024 года в Москве было выведено 450 тыс. «квадратов» недвижимости, сообщила РИАМО директор по стратегическому маркетингу и продажам Level Group Александра Мамохина.

По ее словам, в Москве за 10 месяцев текущего года девелоперы вывели 3,6 млн кв. м жилья, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Лидером по объему выведенных объектов стал сегмент бизнес-класса — 1,9 млн кв. м. В комфорт-классе этот показатель составил 1,2 млн кв. м.

«С начала года было запущено 53 новых проекта общей площадью 5,5 млн кв. м. Это на 28% больше, чем площадь 61 проекта, выведенного в октябре 2023 года», — отметила Мамохина.

Как подчеркнула собеседница, такая активность застройщиков свидетельствует о том, что рынок недвижимости все еще демонстрирует устойчивость.