Застройщик ЛСР продал участок на Матисовом острове в Петербурге

Fizika Development купила участок 4,7 га на Матисовом острове в Санкт-Петербурге у «Группы ЛСР» под жилой проект бизнес-класса, сообщает «Коммерсант» .

У данной земли есть потенциал для редевелопмента. По мнению экспертов, на стоимость там квартир может повлиять неоднозначное окружение.

На участке планируется возвести 70,7 тыс. кв. м жилья, рассказали в Fizika Development. Приступят к работам в текущем году, инвестиции в проект будут 23 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе ЛСР, компания получила привлекательное предложение о реализации участка. В текущей экономической ситуации они решили, что часть активов лучше продать для улучшения баланса. Также у группы в Северной столице еще много интересных земель для развития. Часть проектов планируется сдать в 2025 году.

Землю на Матисовом острове ЛСР купила в 2021 году у структур, связанных с «Татнефтью», не более чем за 2,5 млрд рублей. По мнению партнера Rusland SP Дмитрия Лехмуса, сумма продажи составила 7,5–8 млрд рублей. Так же думает и эксперт по девелопменту Андрей Вересов, он оценил стоимость сделки в 7 млрд рублей.

По словам управляющего партнера ГК Fizika Development Александра Кравцова, Матисов остров является одной из самых перспективных площадок в границах исторического центра Северной столицы и имеет перспективы реновации.