Загрутдинов: возле ЖК «Троицкая ривьера» устанавливают малые архитектурные формы

сегодня в 14:01

Генеральный подрядчик ООО «БратКом-Групп», который работает по заказу КП «УГС», начал установку малых архитектурных форм во дворе проблемного ЖК «Троицкая ривьера». Они уже частично смонтированы на спортивной и детской площадках, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас рабочие готовят к укладке резиновое покрытие. Бордюры и тротуары обустроили на 45%, продолжаются укладка газона и асфальтирование во дворе.

В домах красят места общего пользования, собирают лифтовые кабины и устраивают вентиляцию. Близится к завершению кладка плитки на балконах квартир.

В паркинге закончили установку отбойников, тамбурных дверей и ограждений, нанесение разметки.

В котельной ЖК идут пусконаладочные работы.

В общей сложности на строительной площадке работают 150 человек.

Как напомнил Загрутдинов, ЖК «Троицкая ривьера» на 148 квартир строят в ТиНАО по адресу: г. Троицк, ул. Заречная, вл. 4.

«Он состоит из двух 4-этажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — сказал глава департамента.

Он уточнил, что сейчас на средства горбюджета в Москве достраивают 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков.