Загрутдинов: в ЖК «Троицкая ривьера» завершена опрессовка систем

ЖК на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: г. Троицк, ул. Заречная, 4.

«Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — уточнил Загрутдинов.

Сейчас на объекте выполнены работы по устройству водопровода. В данный момент устраняются дефекты перед подключением к системе постоянного водоснабжения, а также завершается подключение оконечных устройств слаботочных систем, устраняются небольшие замечания.

Бывший застройщик приступил к реализации проекта в феврале 2014 года, с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп».