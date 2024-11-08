Загрутдинов: в ЖК «Троицкая ривьера» установлены малые архитектурные формы

сегодня в 13:29

Генподрядчик ООО «БратКом-Групп», который работает по заказу КП «УГС», окончил установку малых архитектурных форм на спортплощадке проблемного ЖК «Троицкая ривьера». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Территорию комплекса благоустроили уже на 90%. За первым корпусом высадили кустарники и обустроили дорогу.

Во всех корпусах проводят пусконаладку лифтов.

Во втором доме смонтировали подъемники для маломобильных граждан. Также здесь полностью покрасили стены мест общего пользования, а в первом доме — на 85%.

Кроме того, во втором доме на 90% выполнили наладку слаботочных систем и вводно-распределительных устройств. Окончили установку тамбурных и квартирных дверей.

Сейчас специалисты монтируют систему отопления. Во втором корпусе работы окончены на 80%, а в первом — на 90%.

На паркинге работы завершили на 95%, выполнив чистовую отделку. Сейчас устанавливают эвакуационные двери.

В общей сложности на объекте работают 95 человек. В связи с окончанием отделочных работ число рабочих сократилось.

«Жилой комплекс „Троицкая ривьера“ на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: город Троицк, ул. Заречная, 4. Он состоит из двух 4-этажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что жилой комплекс находится уже в высокой степени готовности, в нем квартиры получат 153 дольщика.

Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал реализацию проекта в 2014 году, а с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Решение о завершении строительства ЖК силами ООО «БратКом-Групп» принял мэр столицы Сергей Собянин. Генподрядчик работает по заказу подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС».

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.