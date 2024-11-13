Загрутдинов: в проблемном ЖК «Троицкая ривьера» выполнили пусконаладку лифтов

сегодня в 14:02

Генподрядчик ООО «БратКом-Групп», который работает по заказу КП «УГС», завершил пусконаладку лифтов в проблемном ЖК «Троицкая ривьера». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что также рабочие наладили вводно-распределительные устройства и слаботочные системы.

Покраску стен в первом доме выполнили на 90%. Заканчивается монтаж подъемников для маломобильных жителей.

Во втором доме устанавливают радиаторы. В целом отопительные системы в домах готовы на 90%.

В котельной смонтировали оборудование, заключается договор на поставку газа с АО «Мосгаз».

Территорию комплекса благоустроили на 95% — осталось окончить укладку верхнего слоя асфальта.

В паркинге монтируют пожарные лестницы.

Всего на объекте работают 95 человек. Число специалистов сократилось после завершения отделочных работ.

«Жилой комплекс „Троицкая ривьера“ на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: город Троицк, улица Заречная, 4. Он состоит из двух 4-этажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест», — сказал Загрутдинов.

Он отметил, что объект находится в высокой степени готовности, а квартиры в жилом комплексе ждут 153 дольщика.

Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал реализовывать проект в феврале 2014 года, но с декабря 2017 года находится в процедуре банкротства. Решение завершить строительство объекта принял мэр столицы Сергей Собянин. Работы проводит генеральный подрядчик подведомственного департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС», компания ООО «БратКом-Групп».

Столичный департамент гражданского строительства обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«Сейчас за счет горбюджета достраивают 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.