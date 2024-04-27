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Загрутдинов: первые жилые дома снесли по реновации в Выхино-Жулебине

По программе реновации снесли первые жилые дома в столичном районе Выхино-Жулебино. Демонтаж производили с применением технологии «умного сноса». Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Первые жилые дома снесли в рамках реализации программы реновации в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы. Здания находились на Ташкентской улице, дом 14, корпуса 3 и 4», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что жильцов переселили в новостройку по адресу: улица Академика Скрябина, д. 3/1, к. 1–4.

Демонтаж производили с применением технологии «умного сноса», ставшей стандартом для программы реновации. «Умный снос» отличается экологичностью, безопасностью, максимальной переработкой и повторным использованием образующихся в процессе сноса отходов. Один из приоритетов «умного сноса» — максимально возможное сохранение окружающих деревьев. Зеленые насаждения закрывают в специальные коробы, чтобы сохранить от возможных повреждений.

Подробнее о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Полные сведения о квартирах и домах по программе представлены по ссылке.