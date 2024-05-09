Процедура отстранения Майка Джонсона запущена в конгрессе США

Процедура отстранения Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей США запущена в американском конгрессе, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости .

Соответствующее решение было принято после того, как Джонсон обеспечил выделение 61 млрд долларов помощи Украине, когда республиканское большинство в палате выступало против.

Однако идея Тейлор Грин свергнуть однопартийца имеет мало шансов на успех. Чиновника поддержат представители демократического меньшинства и определенная часть конгрессменов-республиканцев.

«Форма резолюции такова: объявление должности спикера палаты представителей вакантной», — указала Грин.