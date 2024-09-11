сегодня в 10:06

Загрутдинов: открыто движение транспорта по новой дороге на западе Москвы

На западе Москвы в рамках развития улично-дорожной сети запустили движение транспорта по Проектируемому проезду № 2017 от Берегового до Новофилевского проезда. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В Западном административном округе реализуется ряд инфраструктурных проектов, направленных на улучшение локальных автомобильных связей. Так, сегодня мы запустили движение транспорта на Проектируемом проезде № 2017 общей протяженностью 430 метров. Эта дорога проходит от Берегового до Новофилевского проезда. Она обеспечила беспрепятственный проезд для соседних жилых комплексов», — уточнил Загрутдинов.

На прилегающей территории пройдет благоустройство. Там разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Появление движения по участку вдоль набережной Москвы-реки от ул. Большая Филевская до ТТК протяженностью свыше 3 км способно улучшить транспортную связанность между районами Дорогомилово и Филевский Парк. Реализация данного проекта позволила создать новую поперечную транспортную связь между улицей Большая Филевская, проспектом Багратиона и ТТК и важных объектов социальной и транспортной инфраструктуры.