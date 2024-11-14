сегодня в 12:30

Загрутдинов: начался монтаж витражей на лестничных клетках в ЖК «Воскресенское»

В первом корпусе проблемного жилого комплекса «Воскресенское» рабочие приступили к монтажу витражей на лестничных клетках в секциях А, В и Г, заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО.

«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года»», — уточнил Загрутдинов.

Также в доме ведется усиление проемов под витражи. Монтаж окон в жилой части выполнен на 85%. В первом корпусе идет штукатурка стен в квартирах в секции А и завершается монтаж стояков отопления.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств столичного бюджета принял мэр Сергей Собянин.