Загрутдинов: на территории ЖК «Терлецкий парк» началось озеленение

ЖК расположен на востоке города в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

«Жилой комплекс „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир. Их ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал текущего года», — уточнил Загрутдинов.

Сейчас на площадку завезены деревья и кустарники. Их высадка в данный момент выполняется у первого корпуса, а еще у блоков А, Б, В, Г и Д второго корпуса.

Также в рамках благоустройства завершены работы по укладке резинового покрытия на детских и спортивных площадках. Выполнены устройство тротуара и асфальтирование дороги вдоль блока Ж со стороны улицы Металлургов.