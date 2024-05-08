Загрутдинов: на юго-востоке Москвы возвели дом по реновации

В Южнопортовом районе столицы построили дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что дом по индивидуальному проекту возвели по адресу: 1-я улица Машиностроения, владение 5А.

«Новостройка находится в 5 минутах ходьбы от станции метро „Дубровка“. Это двухсекционное здание с подземным паркингом, симметричным дизайном и оригинальной архитектурой», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в здание рассчитано на 182 квартиры. Из них 84 — однокомнатные, 52 — двухкомнатные и 46 — трехкомнатные. Фасад облицован клинкерной плиткой и кирпичом в натуральных оттенках. Входные группы оформлены витражным остеклением. На нежилом первом этаже разместятся просторный вестибюль, лифтовой холл, помещения для уборочного инвентаря, техпомещения и зона почтовых ящиков. Придомовую территорию озеленили и благоустроили. Во дворе оборудовали спортивную и детскую площадки, а также зону отдыха. Подробная информация о программе реновации доступна на портале mos.ru. Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается около 1 млн жителей столицы и предполагает расселение 5176 домов.