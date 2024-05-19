«Не знаю, зачем они нужны»: певец SHAMAN признался, что не носит трусы

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что берет с собой на гастроли салфетницы и большую аптечку, а вот нижнее белье отсутствует в чемоданах популярного исполнителя, сообщает «Вокруг ТВ» .

«Для чего оно нужно? Я поэтому не ношу нижнее белье. В этом нет смысла, потому что как бы, а зачем? Поэтому трусов у меня нет, никогда не было», — заявил Дронов в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Главным пунктом в райдере певца являются полностью закрытые окна, покрытые фольгой. Музыкант не любит солнечный свет и предпочитает отдыхать после концертов во мраке. Также Ярослав просит пятизвездочные отели и премиальную иномарку для передвижения по городу.

При этом в стальном райдер Дронова к организаторам концертов довольно скромный. Из еды в райдере числятся только вода, мятные конфеты, фрукты и овсяные печенья. Перед выступлением артист самостоятельно отпаривает наряды и делает себе прическу.

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