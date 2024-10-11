Загрутдинов: Москва за последние годы построила семь школ-гигантов

Все новые крупные объекты образования расположены в столичных районах, получивших импульс к развитию. Город за последние годы построил семь школ-гигантов, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Укрупненные школьные комплексы мегаполиса рассчитаны на обучение тысячи и более детей.

«Три новые крупные школы построены в районе Некрасовка, по одной — в Обручевском, Левобережном и Молжаниновском, еще одна — на территории бывшей промзоны „ЗИЛ“ в Даниловском районе. Еще одно здание планируется построить за счет средств города в Академическом районе», — сказал Загрутдинов.

Новая школа будет рассчитана на тысячу учеников. Ее планируют построить по адресу: улица Шверника, владение 17, корпус 2, в рамках Адресной инвестиционной программы мегаполиса.

Предельная площадь данного образовательного учреждения будет 30 тыс. кв. м. На участке будут здание школы с учетом использования спортсооружений для занятий физической культурой, игровые площадки и зоны для отдыха с малыми архитектурными формами.