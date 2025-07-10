Сотрудники ГИБДД в Кемерове предотвратили пожар в авто и ДТП

Сотрудники ГИБДД в Кемерове спасли водителя от короткого замыкания в авто

По информации полиции Кузбасса, это произошло на улице Базовой. Тогда несколько сотрудников заметили дым из-под капота машины марки «Toyota Hiace», после чего они сразу же побежали на помощь. Известно, что ими оказались старшие лейтенанты Крымов, Шумилов и лейтенант Губарев.

Впоследствии стало понятно, что причиной возгорания послужило короткое замыкание. Сотрудники полиции на месте оперативно потушили пламя двумя огнетушителями, и огонь не успел охватить весь автомобиль. В итоге, водитель авто не пострадал и выразил лично искреннюю благодарность сотрудникам ГИБДД.

Между тем, житель Кемерова выложил в соцсетях фотографии поврежденного асфальта у подъезда дома 78 на Октябрьском проспекте: по его словам, покрытие съели крысы.