Сотрудники ГИБДД в Кемерове предотвратили пожар в авто и ДТП
В Кемерове сотрудники ГИБДД самостоятельно предотвратили пожар и ДТП, сообщает Сiбдепо.
По информации полиции Кузбасса, это произошло на улице Базовой. Тогда несколько сотрудников заметили дым из-под капота машины марки «Toyota Hiace», после чего они сразу же побежали на помощь. Известно, что ими оказались старшие лейтенанты Крымов, Шумилов и лейтенант Губарев.
Впоследствии стало понятно, что причиной возгорания послужило короткое замыкание. Сотрудники полиции на месте оперативно потушили пламя двумя огнетушителями, и огонь не успел охватить весь автомобиль. В итоге, водитель авто не пострадал и выразил лично искреннюю благодарность сотрудникам ГИБДД.
Между тем, житель Кемерова выложил в соцсетях фотографии поврежденного асфальта у подъезда дома 78 на Октябрьском проспекте: по его словам, покрытие съели крысы.