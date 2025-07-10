400 случаев самозахвата лесных земель в Подмосковье зафиксировала аэрофотосъемка

Продолжается цифровизация лесной отрасли Подмосковья. При выявлении самовольного занятия лесных участков и незаконного строительства применяются ортофотопланы, обеспечивающие планирование и проведение патрулирований с учетом имеющихся данных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В текущем году с помощью этих современных средств обнаружено 400 фактов самозахватов земель гослесфонда и после проверки по всем случаям сотрудниками лесной охраны филиалов ГАУ МО «Мособллес» заведены административные расследования», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Ортофотоплан — это фотографическое изображение местности с точной привязкой к координатной системе, где отображены поверхность земли и объекты на ней.

Самовольный захват леса грозит штрафом по статье 7.9 КоАП РФ:

до 50 000 руб. для граждан;

до 100 000 руб. для должностных лиц;

до 300 000 руб. для организаций.

Также нарушитель обязан возместить ущерб лесу — до 10 000 руб. за сотку.

Если нарушения не устранить добровольно, Комлесхоз через суд заставит это сделать за счёт виновного.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.