В Московском регионе приостановили работу аэропортов

Вечером 10 июля компетентные органы приняли решение приостановить работу сразу трех аэропортов в Московском регионе. Речь идет о Домодедово, Внуково и Жуковском, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко .

Предварительно известно, что ограничительные меры на прием и выпуск самолетов введены в Домодедово, Внуково и в Жуковском.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что в течение дня 10 июля в небе над Москвой дежурными средствами ПВО были сбиты четыре украинских дрона. Также в этот день украинские дроны видели в небе над подмосковным Чеховом. Момент уничтожения беспилотника попал на видео.