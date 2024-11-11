Загрутдинов: лифты в ЖК «Легенда» переданы эксплуатирующей организации

ЖК возводится в Троицке (ТиНАО) на 42 км Калужского шоссе.

«В комплексе предусмотрено 7 жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в „Дорожную карту“ проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. м. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО „ИнвестСтройГрупп“ не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», — уточнил Загрутдинов.

Также на сегодняшний лень в корпусе ведутся пусконаладочные работы системы электроснабжения, монтируются подъемники для маломобильных граждан.