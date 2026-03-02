Задумался каждый третий: сколько россиян хотят построить дом в этом году

Жители России активно интересуются строительством частных домов: аналитики выяснили, что такой план на этот год есть у каждого третьего опрошенного. В среднем на строительство дома респонденты закладывают 5,3 млн рублей и считают, что большая часть бюджета уйдет на инженерные сети, сообщили РИАМО в пресс-службе платформ «Авито Товары» и «Авито Реклама».

Масштабные планы

Треть жителей России (37%) задумываются о строительстве дома в этом году. Из них 8% уже начали строительство, 9% собираются начать, а 19% пока что находятся на стадии изучения вопроса. Примечательно, что среди опрошенных 25-34 лет дом в этом году планирует построить почти каждый второй (46%).

Из тех, кто задумал стройку в этом году, 22% только начинают разбираться в теме. Еще 22% выбирают участок, а 23% уже купили землю и сейчас продумывают проект. 8% на стадии поиска подрядчиков, 9% сейчас занимаются фундаментом или коробкой, а 12% — внутренними работами и отделкой. И еще 4% почти закончили все работы и уже занимаются благоустройством.

Бюджет и материалы

В бюджет на строительство дома опрошенные в среднем закладывают 5,3 млн рублей. При этом треть жителей России (36%) хотели бы уложиться в 3 млн рублей. От 3 до 5 млн закладывают 23%, от 5 до 10 млн — 19%. Еще 7% планируют потратить от 10 до 20 млн, а 4% — еще больше.

При этом самыми крупными статьями расходов респонденты считают инженерные сети — водоснабжение, отопление канализацию и электрику (41%), стены и перекрытия (34%), а также внутреннюю отделку (32%). Фундамент и кровлю отметили 30% и 23% соответственно. Еще 13% считают, что внушительная часть бюджета уйдет на фасад, а 11% — что на благоустройство участка.

Что касается материалов, чаще всего опрошенные собираются или уже строят дома из кирпича (22%). Также в топ-3 по популярности — деревянные материалы по типу бруса или бревен (17%) и газобетон (14%). Еще 14% планируют комбинировать разные материалы. Выбор в пользу каркасного дома сделали 12%, а монолитный железобетонный дом будут строить всего 5%.

Планирование покупок

Строительные материалы респонденты в основном собираются покупать в крупных специализированных гипермаркетах (45%) или на небольших базах (31%). При этом 27% будут обращаться к сайтам объявлений и площадкам электронной коммерции, а 25% планируют покупать все напрямую у производителей.

О строительных магазинах, а также о товарах и материалах опрошенные чаще узнают их рекомендаций друзей, коллег и соседей (51%). Еще 32% — из рекламы на площадках электронной коммерции, а 29% — из рекламы в поисковых системах. На рекламу строительных материалов в соцсетях обращают внимание 21%, а на телевизионную рекламу — 18%.

