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За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили более 280 человек

За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили 289 человек. Расселение граждан происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Жителям одиннадцати городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость.

«Из аварийного жилья переселены 289 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 104 аварийных помещений в Шатуре, Клину, Луховицах, Электрогорске, Солнечногорске, Богородском, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 4 607,74 квадратных метров жилья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.