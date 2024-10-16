Врачи подписали договоры на приобретение земельных участков в Можайском округе
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Вместе с заместителем главы Можайского городского округа Марией Клинских врачи подписали договоры на приобретение земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
Виталий Иванкин на протяжении 5 лет работает врачом психиатром-наркологом в Можайской больнице. Рассказывает, что такой подарок — отличное подспорье, и в самое ближайшее время уже планирует приступить к строительству своего дома.
Второй сертификат получил его коллега Сергей Филимонов — врач-рентгенолог. Молодой специалист трудится в Можайской больнице уже три года. Получение сертификата для него, как коренного можайца, символично:
«Очень приятно, что администрация заинтересована в местных специалистах. Все это делается для того, чтобы население Можайска было здоровое и счастливое!» — поделился Сергей Филимонов.
Обладатели сертификатов рассказали, что участки они уже видели и в самое ближайшее время начнут там строительные работы.
Платить аренду и земельный налог медикам не придется. После истечения срока договора, регистрации жилого дома и при условии трудовой деятельности в медицинском учреждении земельный участок можно оформить в собственность бесплатно.
Получить участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства могут медицинские работники, проработавшие в муниципалитете не менее 3-х лет по одной из 36 специальностей, среди которых есть педиатрия, терапия, кардиология и другие.
Такая дополнительная мера социальной поддержки медиков региона — предоставление земельных участков врачам в безвозмездное пользование — была введена в 2021 году Законом Московской области.
С начала его действия земельные участки получили 47 врачей Можайской больницы.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.