Врачи подписали договоры на приобретение земельных участков в Можайском округе

Вместе с заместителем главы Можайского городского округа Марией Клинских врачи подписали договоры на приобретение земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Виталий Иванкин на протяжении 5 лет работает врачом психиатром-наркологом в Можайской больнице. Рассказывает, что такой подарок — отличное подспорье, и в самое ближайшее время уже планирует приступить к строительству своего дома.

Второй сертификат получил его коллега Сергей Филимонов — врач-рентгенолог. Молодой специалист трудится в Можайской больнице уже три года. Получение сертификата для него, как коренного можайца, символично:

«Очень приятно, что администрация заинтересована в местных специалистах. Все это делается для того, чтобы население Можайска было здоровое и счастливое!» — поделился Сергей Филимонов.

Обладатели сертификатов рассказали, что участки они уже видели и в самое ближайшее время начнут там строительные работы.

Платить аренду и земельный налог медикам не придется. После истечения срока договора, регистрации жилого дома и при условии трудовой деятельности в медицинском учреждении земельный участок можно оформить в собственность бесплатно.

Получить участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства могут медицинские работники, проработавшие в муниципалитете не менее 3-х лет по одной из 36 специальностей, среди которых есть педиатрия, терапия, кардиология и другие.

Такая дополнительная мера социальной поддержки медиков региона — предоставление земельных участков врачам в безвозмездное пользование — была введена в 2021 году Законом Московской области.

С начала его действия земельные участки получили 47 врачей Можайской больницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.