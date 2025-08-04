Воробьев: все мероприятия по аварийному жилью нужно завершить до 1 сентября

Все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

До 1 сентября 2025 года жители аварийных домов Подмосковья могут обратиться в администрацию своего округа и подать заявление на получение жилищного сертификата. Подать заявление могут не только собственники, но и семьи, проживающие по договорам социального найма. Как собственникам аварийного помещения, так и семьям, проживающим в аварийном жилье по договорам соцнайма, выплачивается сертификат по цене 174 839 рублей за 1 кв. м государством. При этом минимальный метраж — 28 кв. м, даже если площадь меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 руб.