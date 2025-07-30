До сентября в Подмосковье реализуют сертификаты для переселенцев из аварийного жилья

До 1 сентября 2025 года жители аварийных домов Подмосковья могут обратиться в администрацию своего округа и подать заявление на получение жилищного сертификата. Подать заявление могут не только собственники, но и семьи, проживающие по договорам социального найма, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. С его помощью житель аварийного помещения сможет приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Как собственникам аварийного помещения, так и семьям, проживающим в аварийном жилье по договорам соцнайма, выплачивается сертификат по цене 174 839 рублей за 1 кв. м государством. При этом минимальный метраж — 28 кв. м, даже если площадь меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 руб.

После того, как заявление в администрации будет принято, гражданин может начать поиск нового жилья. На этот процесс человеку дается три месяца, в течение которых нужно определиться с вариантом приобретения квартиры в новостройке. Жилье можно приобрести как в новостройке, так и строящееся, только сдан многоквартирный дом должен быть до конца 2026 года. Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.