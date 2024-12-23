Воробьев: по программе расселения аварийного жилья переедут более 14 тыс. человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья сообщил, что в регионе активными темпами идет программа расселения аварийного жилья.

Планируется, что в новое жилье переедет около 14 тыс. человек.

«В следующие 5 лет не снижать расселение аварийного жилья. В первой половине 2025 года мы завершаем этап программы. Мы расселяем все жилье, которое было признано аварийном до конца 2017 года. Уже весной достроим 14 домов в Шатуре, Дмитрове, Сергиевом посаде, Богородском, Талдоме. Туда по завершению программы переедут 14,3 человек», — сообщил глава региона.

Воробьев добавил, что также власти планируют переселить жителей региона из аварийного жилья, которое было признано таковым на период с 2017 по 2024 годы. Количество этих людей составляет 35 тыс. человек.

В понедельник, 23 декабря, Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».