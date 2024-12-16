Воробьев: нужно уделить особое внимание обеспечению подмосковных СНТ всем необходимым

«Мы видим, что с каждым годом у нас особая ситуация складывается в СНТ. Связано это с тем, что люди все чаще СНТ живут, если не в круглогодичном режиме, то почти в круглогодичном. Это значит, что все, что связано с жизнедеятельностью семей, должно входить в зону нашего внимания. Безусловно, мы должны иметь возможности и ресурсы, правовую основу, чтобы все что касается дорог, мусора, электричества, газа, общественного транспорта было в зоне нашего внимания», — заявил Воробьев входе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.