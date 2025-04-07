Во Дворце культуры «Исток» Серпухова идет капремонт

В серпуховском Дворце культуры «Исток» продолжается капитальный ремонт в рамках программы «Культура Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общестроительная готовность составляет 28,5%, в проекте задействовано 49 специалистов. В настоящее время проводятся работы по штукатурке стен, укладке черновых полов, вскрытию ранее заложенных окон для дальнейшего монтажа, а также монтажу штроб для электрики и возведению перегородок.

Уже выполнены кровельные работы и гидроизоляция фундамента. В ходе перепланировки будут усилены дверные и оконные проемы, что обеспечит безопасность как гостей, так и воспитанников ДК. Также предусмотрено создание удобных входов для маломобильных граждан.

Все инженерные коммуникации в здании будут заменены. В ближайшее время подрядчик начнёт замену системы отопления. Историческая часть здания постройки 1860 года останется в прежнем виде. Специалисты проведут реконструкцию кирпичной кладки и покрасят облицовку гидрофобными составами.

Срок завершения — IV квартал 2025 года, сдача объекта — I квартал 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.